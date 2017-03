Agresor en Orly, París, consumió alcohol y drogas: Autopsia

Rastros de cocaína y cannabis fueron detectados en la sangre del agresor Siyed Ben Velgacem en los exámenes toxicológicos efectuados al cadáver como parte de la autopsia, dijo la fiscalía de París.

El hombre tenía 0,93 gramos de alcohol por litro en su sangre cuando fue abatido el sábado, según la fiscalía. La cantidad casi duplica el límite legal para conducir un vehículo en Francia.

El francés, de 39 años, y un largo historial delictivo relacionado con drogas y robos, ingresó en un bar previo a la madrugada del sábado, unas cuatro horas antes de que abriera fuego con cartuchos de perdigones contra un policía de tránsito.

Noventa minutos después, atacó a un grupo de soldados que efectuaban un patrullaje en Orly, donde causó pánico y la paralización de actividades del segundo aeropuerto más grande de la capital francesa.

Al grito de que quería matar y morir por Alá, Belgacem forcejeó con una soldado para quitarle su fusil de asalto pero otros dos efectivos de la misma patrulla de vigilancia lo mataron a tiros antes de que pudiera disparar el arma de uso militar en la concurrida Terminal Sur de Orly, dijo el fiscal de París, Francois Molins.

En una entrevista el domingo con la radio francesa Europe 1, un hombre que se identificó como el padre del sospechoso afirmó que su hijo no practicaba el Islam y consumía alcohol.

"Mi hijo nunca ha sido un terrorista. Nunca asistía a las oraciones. Bebía. Pero bajo los efectos del alcohol y el cannabis, así es como termina uno", señaló el padre, a quien Europe 1 no identificó por su nombre.

El padre de Belgacem quedó en libertad el sábado. El hermano y un primo del hombre fueron dejados en libertad el domingo.

Belgacem llamó a su padre y a su hermano el sábado en la mañana minutos después de disparar contra el agente, al que hirió en la cara, para decirles que había cometido un estúpido error, explicó el fiscal Molins.

"Me llamó a las siete, ocho de la mañana y dijo 'ni modo, papá'. Él estaba muy enfadado, ni su madre podía entenderlo", explicó el hombre identificado como el padre en Europe 1. "Me dijo 'te pido perdón, la he fastidiado con un gendarme'''.

La policía encontró cocaína durante un registro al departamento de Belgacem, señaló Molins.

Estaba registrado como alguien que se había radicalizado durante una detención de 2011 a 2012, según Molins.