Agencia: Tuits de Trump son archivos presidenciales

La portavoz de los archivos Miriam Kleiman dijo, después de que un mensaje mal deletreado en la cuenta de Twitter de Trump fue modificado el sábado y posteriormente borrado, que los tuits presidenciales, como toda la comunicación electrónica creada o recibida por el presidente o su personal, es considerada como parte del archivo presidencial.

Los funcionarios de los archivos debatían el asunto el lunes, dijo Kleiman, pero no habían llegado a una conclusión.

El sábado a las 11:57 de la mañana, Trump escribió en su cuenta privada de Twitter, "Estoy honerado de servirles, al gran pueblo estadounidense, como su 45to presidente de Estados Unidos". El tuit luego fue corregido a "honrado" y después fue borrado completamente.

Antes de juramentar el viernes, Trump a veces ha escrito mal algunas palabras en los tuits de su cuenta privada. Muchos de estos mensajes han sido borrados y reemplazados con mensajes sin faltas ortográficas.

Por ejemplo, en marzo del 2016, de cara a la primaria presidencial republicana en Arizona, Trump escribió en Twitter que la ciudad más grande del estado era "Phoneix", en vez de Phoenix. Un mes antes, Trump había dicho que era un "gran honer" - en vez de "honor" - haber ganado un debate republicano, de acuerdo con las encuestas a boca de urna.

Funcionarios de la Casa Blanca no respondieron inmediatamente a mensajes que envió The Associated Press en busca de comentarios.