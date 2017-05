Aerosmith sigue con su gira tras ataque en Manchester

“No creo que queramos vivir así ni que la banda quiera vivir así, y nuestros fans no quieren vivir así. Creo que cuando nos presentemos ahora será más como un golpe para el otro lado, y es casi como si hubiera elevado nuestro show un poco más, es como una celebración a la libertad y no vamos a parar”, dijo Perry en una entrevista con The Associated Press el jueves.

Aerosmith se presentará en Munich el viernes como parte de su gira “Aero-Vederci Baby!”. El vocalista Steven Tyler dijo que el ataque en el que murieron 22 personas y decenas más resultaron heridas le dolió como padre de familia y como músico.

"El mundo está girando realmente rápido. Tenemos que tratar de hacer algo al respecto y hay algo que decir esto: ‘Sabemos lo que hicieron y no van a detenernos, no nos van a asustar’. Aunque sí es aterrador y sí me asustaron. Sin embargo, vamos a tratar de hacer algo para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir y eso es en lo que tenemos que empezar a trabajar”, dijo Tyler.

Otros han decidido cambiar sus planes. Los estrenos en Londres de "The Mummy" (“La Momia”) y "Wonder Woman" (“La Mujer Maravilla”) se cancelaron, mientras que músicos como Blondie y Take That suspendieron sus presentaciones inmediatamente después del ataque. Netflix también canceló algunas proyecciones.

Grande, en tanto, canceló varias presentaciones por Europa, incluyendo sus conciertos del jueves y viernes en Londres. Reanudaría su gira el 7 de junio en París.