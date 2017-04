Admiradores y estrellas lamentan muerte de Jonathan Demme

___

“Tengo el corazón partido por perder a un amigo, un mentor y un tipo tan singular y dinámico que se necesitaba un huracán para contenerlo ... Jonathan era tan estrafalario como sus comedias y tan profundo como sus dramas. Era energía pura, el animador imparable para cualquier creativo. Era tan apasionado de la música como del arte, fue y siempre será un defensor del alma” — actriz Jodie Foster, en un comunicado

___

“Sus películas de ficción, sus películas sobre música y sus documentales están llenos de amor y pasión”, dijo el vocalista de los Talking Heads. “Solía convertir lo que podría ser una película de género hacia una expresión muy personal. Su visión del mundo era abierta, cálida, animada y energética” — músico David Byrne, de los Talking Heads que Demme retrató en "Stop Making Sense", en un comunicado.

___

"En cualquier momento que encontraba a Jonathan, estaba lleno de entusiasmo y emoción por un nuevo proyecto. Disfrutaba tanto de hacer películas. Sus filmes tienen un lirismo interno que hace que se eleven, incluso una historia como ‘El silencio de los inocentes’”— director Martin Scorsese en un comunicado.

___

"Jonathan Demme era un gran artista, humanista, activista y un colega amoroso y alentador. He conocido a muy pocas personas como él. Lo echaremos de menos” — director Ron Howard vía Twitter.

___

"Me entristece mucho saber que mi amigo, vecino y colega Jonathan Demme ha fallecido. Era uno de los verdaderos tipos buenos. Te voy a extrañar amigo" — escritor Stephen King vía Twitter.

___

"Conocí a un montón de gente con ‘Moonlight’ pero mi amigo Demme era el más amable, el más generoso. Era un alma ENORME. Vivía en el amor, ahora descansa en paz" — director de "Moonlight" Barry Jenkins vía Twitter.

___

"Es una pena enterarme de la muerte del gran Jonathan Demme. Admiraba sus películas, sus documentales, sus películas de conciertos. Él podía hacer todo" — director Edgar Wright vía Twitter.

___

"QEPD Jonathan Demme. Un cineasta inspirador, un explorador musical, un ornitólogo (!), y una persona realmente maravillosa y generosa" — director Jim Jarmusch vía Twitter.

___

"Jonathan Demme era un cineasta versátil y talentoso" — actor Michael McKean vía Twitter.

___

"La última vez que vi a Jonathan Demme fue justo hace cuatro años. No tenía idea de que sería la última. Jonathan nació siendo un cineasta, amaba a la gente y amaba filmarla. Ya fuera ficción o documental, capturó tantas vidas y atisbos de tantas vidas y las enmarcó para que otros las disfrutaran. Jonathan era un verdadero guardián de almas y ahora debemos celebrar eso. Hizo mucho por mí, gracias JD. ‘¿Estás listo para tu close-up?' — músico Robyn Hitchcock, sobre quien Demme hizo la cinta "Storefront Hitchcock", en un comunicado.

___

"QEPD mi querido Jonathan Demme. El mundo perdió a una de sus más puras, más amorosas y más talentosas almas. Mi corazón está roto. Te amo" — actriz Christine Lahti vía Twitter.

___

"¡Oh no! Jonathan Demme. Uno de nuestros más grandes cineastas y de las almas más hermosas en el planeta. Otro amigo mágico e irremplazable que se nos va" — músico Stevie Van Zandt vía Twitter.

___

"Ted Demme y yo estábamos preocupados por hacer ‘The Ref’ cuando su tío Jonathan Demme nos dijo algo profundo: 'Dejen de hablar y empiecen a filmar’" — actor Denis Leary vía Twitter.

___

"Con el alma destrozada por enterarme de la muerte de Jonathan Demme. Entre los grandes privilegios de mi vida está experimentar brevemente su amabilidad y su ingenio” — actor Ben Platt quien participó en la cinta de Demme "Ricki and the Flash", vía Twitter.

___

"Jonathan tenía la capacidad de unir su pasión por la música y la narración en obras que nos presentaban el mundo bajo una luz diferente. Fue un honor trabajar con él en uno de sus últimos proyectos” — Greg Harris, presidente y director general del Salón de la Fama del Rock and Roll en un comunicado.

___

"Me siento devastada por la muerte de Jonathan Demme. Era uno de los más grandes cineastas con los que he trabajado. Un verdadero maestro" — Ira Deutchman, productora de "Swimming to Cambodia" quien también ayudó a distribuir "Stop Making Sense", vía Twitter.