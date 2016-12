Admiradores crean estrella para Carrie Fisher en Hollywood

Un grupo de fans se apoderó de una estrella en blanco en el Hollywood Boulevard y pegaron letras para escribir su nombre y la frase "que la fuerza esté contigo para siempre". También colocaron velas y flores alrededor de la estrella.

Fisher no tenía una estrella oficial en el Paseo de la Fama, pero los administradores de la atracción turística de Los Angeles permitieron temporalmente el homenaje para darle a los fans un lugar para despedirse.

También ha habido un resurgimiento de los libros de la actriz de "Star Wars" y humorista desde su muerte ocurrida el martes.

Fisher, la hija de la actriz Debbie Reynolds y el cantante Eddie Fisher había estado hospitalizada desde el viernes, cuando un grupo de paramédicos atendió a una paciente en un aeropuerto de Los Angeles.

Su más reciente libro, "The Princess Diarist", encabezaba la lista de los más vendidos de Amazon el miércoles. "Wishful Drinking" y "Postcards From the Edge" también estaban entre los 10 más vendidos de Amazon, mientras que "Shockaholic" se encontraba en el puesto 57.

Cinco de los 10 libros más vendidos de la lista "Movers and Shakers" de Amazon, que mide los títulos que tienen el mayor ascenso de ventas en un periodo de 24 horas, fueron escritos por Fisher. La lista también incluía el libro de Courtney Carbone "I Am a Princess", sobre el personaje de Fisher la princesa Leia, en el puesto número 11.

HBO, que transmitirá el documental "Bright Lights: Starring Debbie Reynolds and Carrie Fisher" el próximo año, anunció una transmisión especial de Año Nuevo del monólogo de comedia de Fisher "Wishful Drinking".

El canal calificó a Fisher como "una gran amiga y un raro talento que nos dejó con muchas memorias perdurables, con su maravilloso sentido del humor y su perspectiva única y honesta de la vida".

El público también volverá a escuchar la voz de Fisher en dos nuevos episodios de la comedia animada de Fox "Family Guy".

Fisher retomó su papel como Angela, la jefa de Peter Griffin (Seth MacFarlane) en una cervecera. Las fechas en las que serán transmitidos aún no han sido anunciados, dijo Fox el miércoles.

Mientras tanto el cómico Steve Martin quedó en medio de una discusión en las redes por un tuit que publicó y luego borró en el que decía: "Cuando era joven Carrie Fisher era la creatura más hermosa que hubiese visto. Resultó ser inteligente y brillante también".

Martin fue criticado por enfocarse sólo en su apariencia en vez de su trabajo, pero a su vez estas críticas fueron señaladas como una lectura demasiado reactiva a su homenaje.

___

Los periodistas de The Associated Press David Bauder en Nueva York y Lynn Elber en Los Angeles contribuyeron con este despacho.