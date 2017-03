Adele: "No sé si vuelva a salir de gira alguna vez"

El diario The New Zealand Herald reporta que Adele le dijo al público durante su concierto del domingo por la noche en Auckland que "salir de gira no es algo en lo que sea buena" y que no sabe si "vuelva a salir de gira alguna vez". Era su último concierto antes de que termine formalmente la gira en su natal Londres, donde tiene previstas cuatro presentaciones en el Wembley Stadium este verano.