Adele confirma que se casó con Simon Konecki

Adele dio la noticia de manera informal mientras conversaba con el público en su concierto en Brisbane, Australia, el sábado.

Hablaba de su canción "Someone Like You", en la que describe sus sentimientos tras una ruptura amorosa, y se dijo "adicta" a esa "sensación cuando apenas te enamoras de alguien".

Añadió que no ya puede experimentar esa sensación porque está "casada ahora".

El anuncio se produjo luego que Adele le agradeció a su "esposo" tras su gran victoria en los premios Grammy el mes pasado.

Adele y Konecki tienen un hijo de 4 años.