Acusadora de Bill Cosby está serena y concentrada

La última vez que se vieron, en 2004, Constand estaba finalizando una carrera en el basquetbol que la llevó de los suburbios de Toronto a un título nacional con la Universidad de Arizona, una liga profesional en Europa y finalmente al equipo de entrenadores de la Universidad Temple de Filadelfia, el alma mater de Cosby.

Constand, de 44 años, nunca ha hablado públicamente sobre el astro de TV ya que está sujeta a un acuerdo confidencial que negociaron en 2006. Su declaración judicial previa al juicio está sellada. Pero sus amistades dicen que está preparada para enfrentar a Cosby y la presencia multitudinaria de la prensa en la sala.

“Andrea no está enfocada en el desenlace. No está alterada. Todo lo contrario. Está serena y concentrada”, dijo Donna Motsinger, de 75 años, otra acusadora de Cosby. Las dos son amigas desde hace dos años.

Constand, una mujer alta, de buen físico, con tatuajes coloridos en los brazos y una gran melena castaña, es la única acusadora de Cosby cuyas denuncias ha dado lugar a cargos criminales. Unas 60 mujeres han acusado a Cosby de actitudes similares, la mayoría de ellas siguiendo el ejemplo de Constand.

Cosby ha dicho que la relación con Constand fue consensual.

The Associated Press generalmente no identifica a las personas que dicen ser víctimas de delitos sexuales, pero la abogada de Constand dice que se puede usar su nombre.

Se prevé que el juicio durará dos semanas.