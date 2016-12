Acreedores suspenden ayuda a Grecia

Los mercados bursátiles griegos cayeron agudamente y las tasas de deuda del gobierno repuntaron ante el agobio de los inversionistas por un potencial estallido en el rescate financiero del país y la posibilidad de elecciones anticipadas.

El principal mercado bursátil en Atenas cerró con pérdida de 3,2%, mientras que el rendimiento del bono gubernamental a 10 años subió 28 centésimas de punto porcentual a 7,01%, arriba del nivel de 7% que es considerado incosteable.

Los movimientos de mercado ocurrieron después que Michel Reijns, vocero del funcionario de mayor rango de la zona del euro, dijo en un tuit que las recientes acciones no permitidas del gobierno griego "parecen no estar en concordancia con nuestros acuerdos". Tal así, señaló, que no existe "unanimidad" para implementar el tipo de medidas sobre deuda a corto plazo anunciadas el 5 de diciembre.

En una reunión de los 19 ministros de Finanzas de la eurozona, los acreedores de Grecia ofrecieron alguna ayuda inmediata a la nación helena. En ella se incluía flexibilizar algunas amortizaciones de Grecia para evitar abultamientos de deuda y desechar un aumento en tasa de interés. Los funcionarios dijeron que las medidas podrían recortar 20 puntos porcentuales de la carga de la deuda de Grecia en el período hasta 2060. La deuda de Grecia representa alrededor de 180% de su producto interno bruto, un nivel que los expertos consideran insostenible.

Días después de ese acuerdo, sin embargo, el primer ministro griego Alexis Tsipras anunció que su gobierno distribuiría esta Navidad 617 millones de euros (650 millones de dólares) a aproximadamente 1,6 millones de pensionados de ingreso bajo, para reemplazar un bono por las festividades que fue desechado por los acreedores del rescate financiero de Grecia y cuya restitución fue una crucial promesa electoral del partido Syriza de Tsipras.

El primer ministro dijo además que su gobierno restablecería un impuesto sobre las ventas más bajo para los residentes de las islas del Mar Egeo que están teniendo problemas para enfrentar las masivas llegadas de migrantes desde Turquía.

Tomados por sorpresa por las nuevas medidas de gasto de Grecia, las naciones acreedoras de la zona del euro dijeron el miércoles que quieren más información sobre si los costos afectarán la capacidad de Grecia para cumplir sus objetivos financieros.