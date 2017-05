Abuchean a senadora republicana durante evento hispano

Heller enfrentó duras críticas durante un evento el viernes en la Cámara Latina de Comercio de Las Vegas. Cuatro manifestantes fueron expulsados del evento después de acusar a Heller de no hacer lo suficiente por proteger los empleos de los hispanos y no enfrentar al presidente Donald Trump. Las personas en la primera fila aseguraron que no podían escuchar a la senadora debido al alboroto.