Abogados de inmigración cancelan conferencia en Texas

Stock señaló que la conferencia anual, que fue planeada para Grapevine desde 2011, contribuye con hasta tres millones de dólares para el estado sede. El evento incluye talleres, foros y una clínica gratuita.

La referida ley de Texas permite a la policía indagar sobre el estatus de inmigración de individuos y le exige entregar inmigrantes a funcionarios federales de inmigración de ser así solicitado.

Un vocero del gobernador Greg Abbott no ha respondido la solicitud de comentario de The Associated Press.