Abogados: controlan la TV de "El Chapo"

"El Chapo", considerado el líder del cartel de Sinaloa, fue extraditado en enero a Estados Unidos desde México para que responda a las acusaciones de que dirigía una red narcotraficante internacional y multimillonaria responsable de homicidios y secuestros. La cárcel de máxima seguridad en la que se encuentra es el Centro Correccional Metropolitano, en Manhattan, y enfrenta un juicio en la corte federal de Brooklyn.

Los abogados de oficio del capo, Michael Schneider y Michelle Gelernt, aseguran que la salud de Guzmán se ha visto afectada por las "inhumanas" condiciones de aislamiento que sufre. Dicen, por ejemplo, que no ve la luz del día, que no tiene comunicación con otros presos o con su esposa y que no puede salir a una zona de aire libre.

Los carceleros del narcotraficante, aseguran los abogados, escogen lo que éste verá en el televisor en la pequeña sala donde puede usar una bicicleta anclada al suelo una hora al día. Sin embargo, debido a la posición de ésta, Guzmán no puede ver la pantalla.

"Este tipo de obstáculos sin sentido no afectan al sistema de seguridad de la prisión, frustran a los abogados y agravan el sentimiento de frustración y aislamiento que sufre el señor Guzmán", asegura la carta divulgada en la base de datos electrónica del sistema judicial estadounidense.

Portavoces de la Oficina de Prisiones rechazaron comentar sobre el tema con The Associated Press.