Abogado: mentalidad pro Trump pesó en sentencia a mexicana

Clark Birdsall, abogado de Rosa María Ortega, dijo el viernes que cree que ese estado de predisposición alimentado por Trump durante su campaña fue el "el gorila de 800 libras" entre los jurados al momento de emitir la sentencia en el condado de Tarrant.

La sentencia fue severa: las condenas por fraude electoral, que son raras, muchas veces resultan en libertad condicional. Después de cumplir su condena, Ortega muy probablemente será deportada a México.

Días atrás en Fort Worth, fue declarada culpable de dos cargos graves de votar ilegalmente al haber sufragado cinco veces entre 2005 y 2014.

Birdsall dijo que Ortega, de 37 años, era una residente permanente que fue llevada a Estados Unidos cuando era bebé y que ella creyó por error que era elegible para votar.

El abogado dijo que su clienta votó por los republicanos, incluso a favor del fiscal general de Texas, Ken Paxton, cuya oficina ayudó a procesarla.

Los fiscales del condado de Tarrant dicen que los jurados dejaron en claro que valoran los derechos de voto, pero el abogado Birdsall cree que Ortega habría recibido una condena menos grave en un condado con menos actitudes "pro Trump".

En las elecciones de noviembre, Trump ganó en el condado de Tarrant, en el norte de Texas, con el 52% de los votos. Birdsall dijo que tenía la intención de buscar persuadir al jurado —de 10 mujeres y dos hombres— para que no se dejaran influir por las declaraciones no probadas de Trump de que 3 millones de personas votaron ilegalmente en 2016, pero que el juez no se lo permitió.

"Era el gorila de 800 libras sentado entre el jurado", dijo Birdsall. "Yo habría dicho: 'No pueden responsabilizar a esta mujer por los 3 millones de votos ficticios de Donald Trump'''.

Birdsall dijo que la fiscalía de Texas había acordado otorgarle indulgencia a Ortega a cambio de que ella testificara ante los legisladores sobre el voto ilegal, pero agregó que la fiscal del condado de Tarrant, Sharon Wilson, bloqueó esas conversaciones.

Una portavoz de Wilson reconoció que hubo negociaciones hacia un acuerdo, pero no reveló detalles. Un portavoz del fiscal general no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.

___

El periodista de The Associated Press Will Weissert contribuyó para este despacho

___

Paul J. Weber está en: https://twitter.com/pauljweber