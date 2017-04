Abierto de Francia decidirá 16 de mayo si invita a Sharapova

"La única garantía que puedo darle es que la vamos a llamar primero", dijo Giudicelli sin dar más detalles sobre la decisión. "No hay motivo para que hagamos una excepción por Maria Sharapova, no hay motivo para que anunciemos un wild card antes que los demás".

La campeona de cinco torneos de Grand Slam, incluyendo dos veces en Roland Garros, competirá esta semana como wild card en el torneo de Stuttgart, una invitación que irritó a muchas otras tenistas del circuito.

La ex número uno del mundo fue suspendida por arrojar positivo a la sustancia prohibida meldonio en el Abierto de Australia de 2016. La sanción fue reducida de dos años a 15 meses en octubre por el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Angelique Kerber y Andy Murray están entre los tenistas que han cuestionado si Sharapova debe tener el privilegio de reanudar su carrera en el cuadro principal de torneos, en vez de tener que disputar las rondas preliminares. Sharapova también recibió un wild card para el Abierto de Italia el próximo mes en Roma.

Giudicelli dijo que la decisión de la federación no tendrá nada que ver con la baja de Serena Williams debido a su embarazo.

"Serena está de baja por maternidad, y su situación es completamente distinta", dijo. "Son temas separados".

En cuanto al cuadro masculino, el director del torneo Guy Forget dijo que no ha recibido información sobre la participación de Roger Federer. El suizo se tomó un descanso al principio de la temporada de arcilla.

"No he recibido ninguna información insinuando que no jugará en Roland Garros", dijo. "Después de (Rafael) Nadal, él es el mejor jugador en arcilla. Es capaz de adaptarse muy rápido".