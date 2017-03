5 de los errores más comunes que cometemos al hacer abdominales

"Además de que hay gente que no logra logra la coordinación ideal, también hay personas que respiran al revés de lo recomendado ", explicó el especialista del centro de alto rendimiento.

En este caso hay que tomar en cuenta cuál es la variable con la que uno se está comparando para creer que no se está progresando.

Muchos creen que al no tener la definición "ideal" en el abdomen no se ha logrado el objetivo, pero también está la "falta de progresión" al no activar adecuadamente los músculos cuando se hace el ejercicio.

"El primero es más que nada a nivel estético, le dijo a BBC Mundo Marco, agregando que "en algunos casos llega a ser como una obsesión".

"Lo que pasa es que la persona puede tener un abdomen my fuerte y bien trabajado y seguir manteniendo una pequeña capa adiposa, pero eso no quiere decir que no estés progresando. Simplemente se trata de algo genético".

En cuanto al segundo punto, el profesor en ciencia deportiva resaltó que "llegar a un nivel mínimo de desarrollo en la musculatura no es difícil, lo complicado en seguir avanzando".