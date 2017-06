4 muertos durante motín en cárcel en México

Un policía estatal que salió de la prisión con rasguños en el rostro, y quien no proporcionó su nombre, dijo a The Associated Press que los prisioneros estaban armados con rifles automáticos.

Alberto Rodríguez, vocero de Seguridad Pública del estado, dijo en una entrevista con el canal de televisión Milenio que tres policías estatales y una persona no identificada murieron y que otras seis personas resultaron heridas.

Se enviaron policías y soldados para tratar de restaurar el orden.

"El operativo continúa", señaló Rodríguez la noche del martes.

Fotografías del gobierno tomadas desde un helicóptero que sobrevolaba el lugar mostraban lo que parecía humo blanco emergiendo de un edificio. Las autoridades cerraron los caminos cercanos, y las áreas circundantes estaban bajo una alerta de evacuación.

Los familiares de prisioneros dijeron que al parecer estalló la violencia debido a un conflicto entre reos locales y otros prisioneros que fueron transferidos recientemente de una prisión de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo.

Los disturbios son relativamente comunes en las prisiones mexicanas, donde con frecuencia los reos controlan ciertas áreas.

Tamaulipas, un estado situado en la costa del Golfo de México y fronterizo con Texas, ha registrado altos niveles de violencia en los últimos años debido a la disputa por territorios entre cárteles del narcotráfico.

El periodista de The Associated Press Peter Orsi en la Ciudad de México contribuyó a este reporte.