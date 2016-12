2016: la política domina la cultura pop y viceversa

Por momentos parecía que la elección opacó todo lo demás, pero claro que hubo más: la discusión sobre la diversidad en Hollywood, una de las parejas más famosas se separó y grandes astros del rock, el cine y la televisión dijeron adiós. A continuación nuestro viaje anual por la memoria en la cultura pop.

___

ENERO:

Torre de control al Mayor Tom: la muerte de David Bowie creó una sombra en la cultura pop justo al comienzo del año. El elegante caballero del rock sucumbió al cáncer, una enfermedad contra la que luchó en secreto, pocos días después de su cumpleaños 69 y del lanzamiento de su último video musical, "Lazarus", que comienza con el verso: "Look up here, I'm in heaven" ("Mira para arriba, estoy en el cielo").

FEBRERO:

Un año después de que se generara el hashtag #OscarsSoWhite (#OscarTanBlanco) por la nominación de actores solo blancos, los Premios de la Academia fueron #SoWhiteAgain (#TanBlancosOtraVez). Por segundo año consecutivo los 20 actores nominados fueron todos blancos. La falta de diversidad llevó a grandes cambios en la membresía de la Academia. Mientras tanto, el medio tiempo del Super Bowl fue supuestamente encabezado por Coldplay, pero en realidad fue Beyonce quien dominó el espectáculo con su nueva canción "Formation", lo que demostró que Queen B sigue siendo la reina.

MARZO:

Los Rolling Stones se presentaron en Cuba. El concierto, que alguna vez pareció impensable, ocurrió una semana después de que el presidente Barack Obama visitara la nación caribeña. Por cierto, Obama organizó un concierto de "Hamilton", parte de un 2016 memorable para Lin-Manuel Miranda y su musical de Broadway con sabor a rap sobre Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. El cómico Garry Shandling se despidió de este mundo.

ABRIL:

"Hamilton" ganó el Pulitzer de drama (que se sumó a un Grammy y 11 premios Tony), mientras que el actual secretario del Tesoro, Jack Lew, revirtió los planes para retirar a Hamilton del billete de 10 dólares después de que los admiradores de la obra hicieron un escándalo en la primera vez que un espectáculo de Broadway influyó en la política monetaria. Cayó la lluvia púrpura: Prince murió inesperadamente a los 57 años por una sobredosis accidental con opioides, lo que llevó a numerosos y sentidos homenajes.

MAYO:

La actriz Amber Heard acusó a Johnny Depp de arrojarle un celular en la cara, lo que dio comienzo a un escandaloso proceso de divorcio. Obama hizo historia al convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en visitar Hiroshima, Japón; también cenó en Hanoi, Vietnam, con el chef y presentador de CNN Anthony Bourdain. Donald Trump fue nominado a la presidencia estadounidense como candidato del Partido Republicano.

JUNIO:

Se fue el más grande: Muhammad Ali murió a los 74 años tras una lucha de tres décadas con el Parkinson. Clinton fue nominada por el Partido Demócrata; fue la primera mujer en Estados Unidos en alcanzar el apoyo como candidata presidencial de uno de los principales partidos. En los Tony, el anfitrión James Corden comenzó la ceremonia con un homenaje a las víctimas de un tiroteo en un club nocturno gay de Orlando y Miranda hizo lo propio con un triste soneto en el que declaró: "El amor es amor, es amor, es amor".

JULIO:

Hollywood suele apoyar a los demócratas y la Convención Nacional Demócrata no fue la excepción. Los artistas invitados incluyeron a Katy Perry, Alicia Keys, Carole King, Demi Lovato, Boyz II Men y Paul Simon, entre muchos otros. Jon Stewart, extrañado por muchos fans en el año electoral, regresó a la televisión nocturna con barba y una bata de baño para una aparición especial en el programa de Stephen Colbert.

AGOSTO:

Scott Baio fue la celebridad más grande en la Convención Nacional Republicana. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Michael Phelps terminó su histórica carrera olímpica (por lo menos eso dijo) con su 23ra medalla de oro, pero los logros del equipo de natación se vieron opacados por la denuncia de Ryan Lochte de un robo que resultó ser falso. Adiós Willy Wonka y Leo Bloom: el actor Gene Wilder murió a los 83 años por complicaciones de Alzheimer.

SEPTIEMBRE:

El primer debate entre Clinton y Trump atrajo a 84 millones de espectadores, la mayor cantidad para un debate presidencial. Jimmy Fallon tocó el cabello de Trump y fue criticado por el encuentro amigable. Chau Brangelina: una de las parejas más famosas de Hollywood se separa.

OCTUBRE:

Además de decir que Cinton es una "mujer horrible", Trump se quejó de la parodia que le hizo Alec Baldwin en "Saturday Night Live" al tuitear: "El retrato de Alec Baldwin apesta". Encima de esto salieron a relucir las declaraciones del candidato sobre sus avances sexuales con mujeres en "Access Hollywood". Su campaña parecía estar totalmente en descontrol.

NOVIEMBRE:

El poeta y músico Leonard Cohen murió a los 82 años. Muchos cantaron con tristeza "Hallelujah", su más famosa balada, pocos días después de la elección. El vicepresidente electo Mike Pence fue a una función de "Hamilton" donde la producción se dirigió personalmente a él para pedirle que trabaje a nombre de todos los estadounidenses. Pence dijo que no le importó, pero Trump tuiteó: "¡Discúlpense!".

DICIEMBRE:

Ha sido un año musical, y no solo en Broadway. Los cinéfilos están encantados con la oda a los musicales "La La Land" del joven director Damien Chazelle. Para aquellos que piden un poco de continuidad en este año turbulento, es agradable recordar que diciembre llega con el mismo regalo de Navidad que el del año pasado: una nueva película de "Star Wars".